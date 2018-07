Taloussanomat

HS: Asiakas menetti 14 000 euroa sijoitusneuvojen takia, pankkiiriliike ei aio maksaa korvauksia

Aalto-pankkiiriliike on ilmoittanut, ettei sillä ole taloudellista mahdollisuutta maksaa korvauksia eikä sovitella asiaa.

