Taloussanomat

Asiantuntija kauppasovusta: Yhdysvallat tajusi, mihin vastatoimien kierre ja uhkailu ovat viemässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös Sipilä kiitteli lopputulosta

Uutiset piristivät Euroopan pörssejä