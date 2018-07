Taloussanomat

Helleputki pakotti Loviisan ydinvoimalan harvinaiseen varotoimeen

Pitkään jatkunut helle haittaa jo Loviisan ydinvoimalan tuotantoa. Fortum Oyj omistaa ja käyttää Loviisan voimalaitosta, joka koostuu kahdesta laitosyksiköstä, Loviisa 1 ja Loviisa 2. Laitosyksiköt on otettu käyttöön vuosina 1977 ja 1980.Pitkään jatkunut helle on lämmittänyt merivettä voimalan lähellä.– Meriveden lämpötila on noussut jo lähes 24 asteeseen. Tuotannon puolella se aiheuttaa meille hankaluuksia, käyttöyksikön päällikkö Timo Eurasto https://www.is.fi/haku/?query=timo+eurasto kertoo Ilta-Sanomille.

Mitä nämä hankaluudet ovat tuotannon kannalta?

