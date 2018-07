Taloussanomat

EU löysi näyttöä, että autonvalmistajat manipuloivat päästöjään ylöspäin

25.7. 14:10

Komissio pitää riskinä sitä, että valmistajat manipuloivat päästöjään todellisuutta korkeammalle, kunnes tuleville päästöille asetetaan vertailutaso.

EU-komissio on löytänyt näyttöä siitä, että autonvalmistajat manipuloivat jo päästöjään ensi vuosikymmenellä tulevia uusia päästörajoituksia silmällä pitäen.



Asiasta kertovat talouslehdet Financial Times ja Handelsblatt.



Komission mukaan on olemassa ilmeinen riski, että autonvalmistajat pyrkivät keinotekoisesti lisäämään päästöarvojaan vuodelle 2020.



Silloin päästöille asetetaan vertailutaso, jonka perusteella tulevat päästövähennykset määritetään.