Taloussanomat

Elisa myi 5G-liittymiä, vaikka 5G-verkko ei ole vielä käytössä – kuluttaja voi vaatia sopimuksen purkamista

Operaattori Elisa on muuttanut liittymämarkkinointiaan kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo tiedotteessaan.Elisa markkinoi loppukeväästä ja alkukesästä kuluttajille puhelin- ja mobiililaajakaistaliittymiä 5G-liittyminä, vaikka 5G-verkko ei ole vielä yleisesti käytössä ja liittymät toimivat käytännössä 4G-liittyminä.5G-laitteitakaan ei ole vielä kuluttajien saatavilla Suomessa.Elisa korostaa nyt markkinoinnissaan, että liittymät toimivat 4G-liittyminä kunnes 5G-verkko on yleisesti Elisan asiakkaiden käytössä.Elisalla on lupa 5G-tekniikan testaamiseen, mutta valtakunnallisen 5G-verkon rakentaminen alkaa vasta varsinaisten lupien myöntämisen jälkeen. Tämä tapahtuu todennäköisesti syksyllä.Näin ollen verkko voidaan saada käyttöön ensi vuoden aikana, mutta kuluttajat pääsevät hyötymään siitä pääosin vasta 2020-luvulla, kuluttaja-asiamies korostaa.Mikäli 5G-liittymän ostanut kokee tulleensa harhaanjohdetuksi markkinoinnin virheellisten tietojen takia, hänellä on mahdollisuus reklamoida siitä Elisalle ja vaatia uuden liittymäsopimuksen purkamista sekä vaatia paluuta vanhaan sopimukseen ja hinnaneron palautusta.Elisa ratkaisee vaatimukset tapauskohtaisesti.