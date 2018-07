Taloussanomat

Uudenkaupungin autotehtaalla hikoiltiin 30 asteessa – laki ei määrää rajoja työpaikkojen lämpötiloille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maalaamossa lämpötaukoja

Kuumuus on ollut ykköskysymys

Juotavaa ja kevyt asu