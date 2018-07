Taloussanomat

Viisi pohjoismaista pankkia sai sakot – mukana Nordea ja Danske Bank

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on tänään määrännyt Danske Bankin, Nordean, SEB:n, Handelsbankenin ja Swedbankin maksamaan yhteensä 2,48 miljoonan euron sakot luottoluokituslaitoksia koskevan sääntelyn rikkomisesta. Kunkin osuus sakoista on 495 000 euroa.Pankit olivat pääasiassa vuosien 2011–2016 aikana antaneet asiakkailleen luottoselvityksiä, jotka pitivät sisällään niin sanottuja varjoluottoluokituksia, ESMA sanoo tiedotteessaan. SEB:n osalta toiminta jatkui kuluvan vuoden toukokuuhun asti.Selvitykset liittyivät eri toimijoihin sekä rahoitusinstrumentteihin, ja ne pitivät sisällään mielipiteitä, minkä vuoksi ESMA tulkitsi niiden täyttävän luottoluokituksen määritelmän.Kun pankeilla ei ollut valtuuksia luokituksien antamiseksi, rikkoi toiminta Euroopan unionin erillisviraston mukaan luottoluokitusyhtiöitä koskevaa sääntelyä.Yksittäisten sakkojen summassa on otettu huomioon lieventävänä asianhaarana se, että pankit pyrkivät vapaaehtoisesti ehkäisemään vastaavanlaisia rikkomuksia tulevaisuudessa, mutta raskauttavaa oli rikkomusten pitkä, yli puolen vuoden, kesto, ESMA kirjoittaa.Pankit voivat vielä valittaa päätöksestä.