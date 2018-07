Tunnetut sijoittajat paljastavat: Näihin kannattaa sijoittaa 1000 euroa juuri nyt, mikäli mielii saada rahansa poikimaan

Taloussanomat

Tunnetut sijoittajat paljastavat: Näihin kannattaa sijoittaa 1000 euroa juuri nyt, mikäli mielii saada rahansa

Laura Linkoneva: ”Megatrendinä automaatio ja robotiikka”

Aki Pyysing: Orava-asuntosäätiö turvallinen tässä maailmantilanteessa





Jukka Oksaharju: ”Passiiviset indeksirahastot varma valinta”





Aissa Paronen: ”Vastuullisen sijoittamisen kohteet ja ETF”