Varakas ikämies ymmärsi avioehdon väärin: 19 vuotta nuorempi vaimo sai erossa puolet 2 asunnosta

Mies

Jo lyhyen

Käräjäoikeuden

Toinen

Ratkaisussa

oli vaimoaan huomattavasti varakkaampi ja halusi turvata omaisuutensa mahdollisen avioeron varalta.Pariskunnan ikäero oli 19 vuotta ja yhteinen liitto kesti vain kuusi vuotta. Yhteisten vuosien aikana miehen varoilla hankitut kaksi asuntoa menevät osituksessa puoliksi ja ex-vaimo kuittaa noin 135 000 euroa.Asunnot oli ostettu kummankin nimiin, eikä mies pystynyt osoittamaan, että ne olisivat kuuluneet vain hänelle.Oikeus vetosi ratkaisussaan nimiperiaatteeseen eli siihen, että asunnot olivat puoliksi kummankin puolison nimissä. Oikeus totesi, että puolet asunnoista oli miehen antamia lahjoja vaimolleen.Mies oli liittoa solmittaessa täyttänyt jo 70 vuotta ja hänen vaimonsa oli 51-vuotias. Liitto oli miehelle toinen. Ensimmäinen päättyi eroon.Varakkaalla miehellä oli oma asunto ja raha-asiat kunnossa.Jo lyhyen avoliittojakson aikana mies osti rahoillaan yhteisen asunnon. Muutaman avioliittovuoden jälkeen hän osti vielä toisen asunnon ja taas puoliksi kummankin puolison nimiin. Hän rahoitti hankinnat käteisvaroillaan.Noin kuukausi ennen avioliiton solmimista mies teetti tutullaan avioehdon, joka sulki pois avio-oikeuden muutoin, paitsi yhteisen asunnon osalta sovittiin, että toinen saa avio-oikeuden täydestä arvosta muuten, paitsi jos liitto päättyisikin eroon.Puolisot asuivat miehen yksin omistamassa omakotitalossa.Noin viiden avioliittovuoden jälkeen käräjäoikeudessa käynnistyi erohanke ja sittemmin pariskunta tuomittiin eroon.Käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan ratkaisun mukaan miehen hankkimat kaksi asuntoa ovat kummankin puolison omaisuutta puoliksi.Mies oli tyytymätön ositukseen ja vaati sitä kumottavaksi Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.Aviomies vaati käräjäoikeutta poikkeamaan nimiperiaatteesta, koska hän mielestään omisti ne. Toissijaisesti mies vaati, että entisen vaimon on maksettava hänelle noin 135 000 euroa perusteettoman edun palautuksena.Mies perusteli nimiperiaatteesta poikkeamista sillä, että pariskunnan tarkoituksena oli elää loppuelämä yhdessä eikä sen vuoksi mistään velasta sovittu eikä ollut puhetta, että asunnot olivat lahjoituksia.Mies vetosi myös avioehtoonsa. Ehdon mukaan puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, joka kummallakin oli avioliittoon mennessä.Toinen asunto hankittiin kunnasta, jossa vaimo kävi työssä. Asunnon tarkoitus oli helpottaa työssäkäyntiä. Toinen asunto oli hankittu vuokratuloja ajatellen.Miehen mukaan vaimo ei kartuttanut hänen varallisuuttaan vaan sai siitä vapaasti nauttia yhteisten vuosien aikana.Entinen vaimo vastusti miehen nostamaa kannetta ja piti ositusta oikeana. Hänen mukaansa omaisuus oli hankittu kummankin nimiin ja se kuului molemmille puoliksi.Ex-vaimo muistutti, että mies hankki asunnot omasta aloitteestaan yhteiseen omistukseen ja kumpikin hyväksyi järjestelyn.Vaimolla oli ennen avioliittoa asumisoikeusasunto, mutta luopui siitä. Avoliiton aikana puolisot olivat asuneet myös vaimon asunnossa. Vaimo kertoi käyttäneensä työtulonsa perheen hyväksi.Käräjäoikeuden mukaan asunto-osakkeet oli hankittu puoliksi kummallekin eikä puolisoiden välille syntynyt velkasuhdetta, vaikka mies oli ne maksanut yksin.Avioehtosopimuksessa oli sovittu ainoastaan avio-oikeuden laajuudesta eikä se oikeuden ratkaisun mukaan muuttanut hankittujen asuntojen omistussuhdetta.Ratkaisussa todetaan, että puolisoiden kesken on tavallista toteuttaa lahjoitukset hankkimalla omaisuus yhteisiin nimiin, vaikka vain toinen rahoittaisi sen. Oikeus totesi vaimon saaneen puolet asuntojen hankintoihin käytetyistä varoista lahjana.Koska kyse oli lahjasta niin etua ei voitu pitää perusteettomana sen vuoksi, ettei vaimo osallistunut sen kustannuksiin.Oikeus ei poikennut nimiperiaatteesta eikä muuttanut pesänjakajan ositusta ja entinen vaimo saa osansa kahdesta asunnosta.Aviomiehen kertomuksesta kävi oikeuden mukaan ilmi, että hän oli ymmärtänyt saavansa avioehtosopimuksen perusteella asunnot erotilanteessa itselleen.Oikeus muistutti, että ehto ei muuttanut puolisoiden omistussuhteita, sillä siinä oli kyse ainoastaan avio-oikeudesta. Väärinymmärrys avioehtosopimuksen sisällöstä ei ole sellainen seikka, jonka perusteella ex-vaimo olisi saanut etua miehensä kustannuksella.Kiista jatkui edelleen Itä-Suomen hovioikeudessa, joka antoi jutussa ratkaisun noin viikko sitten. Se ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.Aviomies kuoli keväällä ja hovioikeudessa toisena osapuolena oli hänen kuolinpesänsä oikeudenomistajat.Pesän on maksettava kaikki asianajokulut, jotka ovat noin 10 000 euroa.