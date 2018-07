Taloussanomat

Näyttävätkö pihapuusi tältä? Ota heti yhteys Eviraan – tuhoisan kasvitaudin pelätään leviävän Suomeen





Hellekelit lisänneet riskiä

https://arcg.is/0ef1LO

















https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/tulipolte/kun-epailet-loytaneesi-tulipoltetta/