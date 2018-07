Taloussanomat

Näistä koostuu Helsingin huippukokouksen miljoonalasku – ”Hyvä panos-tuotos-suhde”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Panos-tuotos-suhde oli kaupungille erittäin hyvä.





Kahvia satoja litroja päivässä, erikoiskahveja pari tuhatta kahdessa vuorokaudessa

Suosikkeja karjalanpiirakat munavoilla, mustikkapiirakka ja Ahvenanmaan kirjolohi

Sirkkaleipää 1 300 annosta

Ruoka-annoksia kului 3 800 kahdessa päivässä. Hävikkiruokaa kierrätysravintola Loopiin, hedelmiä Korkeasaareen

2 500 virvoke- ja vesipulloa, tuhat litraa lähdevettä