Lantmännen: Ruotsiin heikoin viljasato 25 vuoteen – Suomessakin sato jäämässä niukaksi

Ruotsi on saamassa heikoimman viljasatonsa 25 vuoteen, arvioi ruotsalainen maatalousosuuskunta Lantmännen. Sato on osuuskunnan ennusteen mukaan jäämässä 4,2 miljoonaan tonniin.