Taloussanomat

Kuluttajaliitto tympääntyi: Jatkuville alennusmyynneille on tultava loppu – ”Meneillään on kissa-hiiri -leikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaiset voimattomia alennusmyyntien edessä

Alennusmyynnit ovat hintakilpailun yksi ilmentymä

Kuluttaja-asiamiehelle lisää valtuuksia