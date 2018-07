Taloussanomat

Löytyikö ullakolta romu vai keräilyhitti? Klassikkolamppu 130 000 euroa, Muumi-lelu 500 dollaria

Heinäkuisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koviin hintoihin













Tuttu jakkara innostaa yhä

Väisänen

Liian suosittu lamppu?





Tynellin





Ryijyt

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005749221.html