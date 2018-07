Taloussanomat

MT: Sanna Kiisken muumikahvilasta tehtiin Ruotsissa rikosilmoitus – omistajat ilmiriidassa keskenään

Muumikahviloiden toiminnasta vastaava Cafe of cartoons -yhtiöllä on massiivisten velkojen lisäksi tilit tarkistamatta, Maaseudun Tulevaisuus kertoo.

