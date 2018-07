Taloussanomat

Hypoteekkiyhdistys: Suomen talous kasvaa kohisten – vain nämä ovat uhat horjuttavat kehitystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauppasota ei tuo uutta finanssikriisiä

Suomen Hypoteekkiyhdistys ennustaa Suomen talouden kasvavan kuluvana vuonna kolmen prosentin vauhtia. Vuonna 2019 Hypo odottaa kasvun hidastuvan kahteen prosenttiin.Tänä vuonna kaupungistuvaa kotimarkkinaa tukee kasvava maailmantalous, Hypo arvioi tänään julkistamassaan talouskatsauksessa. Kotimaassa kuluttajaluottamus on yhä korkealla, teollisuustuotanto kasvaa ja rakentaminen on vahvaa kasvukaupungeissa.Talousnäkymät ovat yhä suotuisat, ja tärkeät yritysten ja kuluttajien luottamusmittarit povaavat kasvun jatkuvan, Hypo kirjoittaa. Yhdistys kuitenkin huomauttaa, että osake- ja korkomarkkinat kipuilevat ensimmäistä kertaa vuosiin, mikä viittaa riskien nousuun.Lähivuosina talouskasvun esteet ovat kuitenkin yhdistyksen mukaan näkyvissä.Työvoimapulan, jäykkien rakenteiden ja kapasiteettirajoitteiden odotetaan hillitsevän nousun 1–2 prosentin välille lähivuosina.Maailman talous on Hypon mukaan samalla muuttunut kevään aikana epävakaammaksi, kun euroalueen taloustiedot ovat yllättäneet negatiivisesti, Yhdysvaltain ajama kauppasota on kärjistynyt ja öljyn hinta on kivunnut ylöspäin uusista tuotantotavoista huolimatta.Viime vuonna 7,8 prosenttia kasvaneen viennin Hypo ennustaa hyytyvän 4,0 prosentin kasvuun tänä ja ensi vuonna. Myös tuonnin odotetaan hidastuvan viime vuoden 3,7 prosentista 0,7 prosentilla lähivuosina.– Mahdolliset myrskyt maailmalta kääntäisivät kasvun kaakkoon, sillä seuraavakin taantuma tulee todennäköisesti ulkomailta, Hypo kirjoittaa.– Trump tuo tuontitulleja Eurooppaankin ja kauppasodan kärjistyminen kääntää taloustunnelmaa. Toiminta nojaa politiikkaan, eikä taloudelliseen tietoon, joten ratkaisun ennakointi ei ole helppoa.Hypo arvioi, että laaja kauppasota voi laskea Suomen bruttokansantuotetta muutamalla prosentilla ja iskeä alueellisesti. Finanssikriisin toisintoa Hypo ei kuitenkaan pidä todennäköisenä kauppasodan vuoksi.Investointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna 5,0 prosenttia, kun investoinnit koneisiin ja laitteisiin kasvavat vahvasti. Kasvun odotetaan kuitenkin hiipuvan ensi vuonna 3,0 prosentin nousuun.Työttömyysasteen Hypo odottaa laskevan viime vuoden 8,6 prosentista 7,5 prosenttiin tänä vuona ja 7,0 prosenttiin ensi vuonna. Samalla ansiotason kasvu kiihtyy ensin 2,0 prosenttiin ja sitten 2,5 prosenttiin.– Pitkäaikaistyöttömyys laskee, mutta normaaliin tilanteeseen on vielä pitkä matka, Hypo kertoo.– Voi siis sanoa, että työmarkkinoilla on vielä tilaa toipua, mikäli talous kasvaa kiitettävästi, mutta työvoimapula lähenee. Jo nyt yritykset kertovat ongelmista löytää työntekijöitä etenkin rakennus-, it- ja palvelualoille.Inflaation odotetaan kiihtyvän ensi vuonna 1,0 prosenttiin ja 1,5 prosenttiin vuonna 2019.