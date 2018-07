Taloussanomat

Epämääräisen muotoisesta parkkiruudusta koitui valtava riita – ostajan niskaan jättikulut





Hallipaikan tamperelaisesta taloyhtiöstä ostanut haki käräjäoikeudesta ratkaisua ja halusi, että se vahvistaisi tallipaikan suorakaiteen muotoiseksi ja sellaiseksi, että sille saisi normaalimittaisen auton. Oikeus ei voinut vahvistaa asiaa, vaan totesi sen kuuluvan taloyhtiölle.Riidasta jäi miehelle 40 000 euron lasku asianajokuluina. Nyt hänellä on autopaikka, jolle hänen mielestään on mahdoton parkkeerata, löytää ostajaa tai vuokraajaa.Autopaikasta mies maksoi 16 500 euroa ja uskoi tehneensä hankinnan, jolla saisi 4,4-metriselle autolle hallipaikan. Parkkiruutu on hankalassa paikassa, jossa on vielä kaartuva ajoväylä.Ostaja väitti, että hänelle selvisi myöhemmin totuus autopaikasta, jolle saisikin pysäköityä vain 3,2-metriä pitkän ajoneuvon. Hän halusi muutosta ruudun kokoon, koska mitat sallisivat vain mopoauton pysäköinnin.Edellinen omistaja piti paikalla pientä Toyota Yarista, joka juuri ja juuri mahtui siihen. Kun hän hankki puoli metriä pidemmän Bemarin, hän sopi viereisten ruutujen omistajien kanssa, että saisi ajaa autonsa hieman vinottain.Uusi omistaja vaati Pirkanmaan käräjäoikeutta vahvistamaan, että hänellä on oikeus yhtiöjärjestyksen mukaiseen 10,5 neliön parkkiruutuun, johon voi pysäköidä 4,4-metrisen auton. Tosiasiassa parkkiruutu oli tarkan mittauksen mukaan 10,25 neliömetriä.Taloyhtiön mukaan ruudun sivut olivat aina olleet eripituiset eikä se ollut koskaan ollut suorakaiteen muotoinen.Mies omisti hallista jo puolenkymmentä ruutua, jotka hän oli vuokrannut ja uusikin ruutu oli tarkoitus vuokrata 120 euron kuukausihinnalla.Vuokralaisen auto ei mahtunutkaan ruutuun, ja omistaja vaati taloyhtiöltä korvauksia nostamallaan kanteella. Hän toivoi saavansa myös lisää tilaa.Taloyhtiö vaati kannetta hylättäväksi, koska ostaja tiesi mitä oli hankkinut ja tiesi myös miten edellinen omistaja paikkaa oli käyttänyt.Kauppakirjan perusteella hän oli hyväksynyt paikan sellaisena kuin se oli aina ollut.Ostajan mielestä taloyhtiö oli maalauttanut ruutujen rajat uudelleen ja pinta-ala oli siinä yhteydessä muuttunut. Parkkiruudun hinta ei kuitenkaan perustunut pinta-alaan.Taloyhtiö muistutti, että autopaikka ei ole ollut suorakaiteen muotoinen 2,4 x 4,4 metrin suuruinen, kuten ostaja väitti ja paikalle saattoi parkkeerata vain tavallista pienemmän auton.Autopaikkojen koon muuttaminen olisi edellyttänyt taloyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakkaiden suostumista. Hallituksessa asiasta keskusteltiin, mutta se piti ostajan esittämiä muutoksia mahdottomina toteuttaa.Käräjäoikeus totesi, että kyseinen autopaikka oli tarkoitettu lyhyelle autolle, joka ei estäisi liikkumista hallissa.Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan parkkiruudun rajojen maalauksen jälkeen ruudun koko oli pienempi ja muodoltaan sellainen, ettei niin pieniä tai viistoja autoja paikkaan juurikaan löytyisi.Ruudun koko on taloyhtiön päätäntävallassa oleva asia eikä käräjäoikeus voinut tuomiolla vahvistaa, että tietynkokoinen auto mahtuu ruutuun.Ruudun rajojen maalauksen taloyhtiö hoiti käräjäoikeuden mielestä huolimattomasti ja aiheutti vahinkoa omistajalle. Sen vuoksi oikeus määräsi taloyhtiön korvaamaan omistajalle menettämänsä vuokratulot ja maksamaan hänen yli 10 000 euron oikeuskulut.Päätökseen tyytymätön taloyhtiö vei riidan Turun hovioikeuteen, joka antoi tuomion viime viikolla.Hovioikeus kumosi vuoden takaisen käräjäoikeuden ratkaisun. Se hylkäsi vahvistuskanteen, koska yhtiöjärjestyksessä ei mainita, että autopaikan tulisi olla suorakaiteen muotoinen.Hovioikeus ei voinut myöskään vahvistaa, että paikalle voisi pysäköidä 4,4-metrisen auton.Hovioikeuden mukaan parkkiruudun omistaja ei pystynyt todistamaan väitettään parkkiruudun koon muuttamisesta ja se hylkäsi omistajan korvausvaatimukset.Riidan hävinnyt parkkiruudun omistaja joutuu maksamaan kummankin osapuolen asianajokulut. Summa nousee yli 40 000 euron.Saadakseen vuokratuloilla oikeuskulut takaisin on paikkaa vuokrattava noin 25 vuotta 120 euron kuukausivuokralla.Hovioikeuden ratkaisu oli yksimielinen. Ratkaisusta on edelleen mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen.