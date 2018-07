Taloussanomat

Kela: Taksipalvelujen ongelmat ovat selviämässä

6.7. 17:32

Kelan mukaan kuljetuksiin liittyvät ongelmat ovat selviämässä ja palvelu pelaa enimmäkseen hyvin.

Suurin osa Kelan kilpailuttamista taksipalveluista on toiminut erinomaisesti, kertoo Kela. Puhelinpalvelussa on kuitenkin edelleen ongelmia Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.



Kela kertoo, että suurimmassa osassa maata tilausvälityskeskusten puhelinpalvelu toimii hyvin, autoja on riittävästi ja asiakkaat saavat kuljetuksensa sovitusti.



Palvelut toimivat Kelan mukaan nyt paremmin myös niillä alueilla, jotka ruuhkautuivat alkuviikosta, kun Kelan palveluntuottajat aloittivat toimintansa kilpailutuksen jälkeen.