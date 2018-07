Taloussanomat

Oman kesämökin hinta-arvio ”voi heittää helposti 50 prosenttiakin” – tässä ovat syyt

Hiirenkakka nurkissa ei vakuuta ostajaa.

Suttuisuus voi viedä kolmanneksen arvosta





Tee joka vuosi jotain

Viidakkopiha tuskin innostaa ostajaa