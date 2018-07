Taloussanomat

10 vinkkiä: Näin saa vanhankin kesämökin ostajalle houkuttelevaksi

Pitäisikö osa mökkilomasta käyttää miettimällä kunnostustöitä? Erityisesti sellaisia, joilla on todellista merkitystä kiinteistön arvolle.

Vaikka muistoja ei voi muuttaa vanhan kesämökin myyntihinnaksi, myyjä voi tehdä paljonkin mökin arvon nostamiseksi.Taloussanomat kokosi vinkkilistan, jota kannattaa hyödyntää kesälomaa viettäessä.1. Pidä jatkuvasti. Tee joka vuosi jotain, jotta paikat eivät ränsisty.2. Huolehdi, että mökki pitää vettä ja. Kiinnitä huomiota sadevesien johdatukseen. Katto kestää on 20–30 vuotta hoidosta riippuen.3. Huolehdi. Ennen lyötiin kaikki luukut auki, kun mentiin keväällä mökille. Vanhoissa mökeissä, joissa ei ole koneellista ilmanvaihtoa, tuuletus on tärkeintä, koska lämpö ei poista kaikkea kosteutta, vaan voi päinvastoin lisätä sitä. Hormeja ja alapohjien vanhoja kissanluukkuja ei tarvitsisi sulkea talveksikaan.4.peruskuntoisenkin mökin varustusta. Aurinkoenergia, jos se tuottaa mitattua säästöä, on lisäarvo.5. Käytä päivä- tai6. Kesämökki ei ole kaatopaikka. Ennen kaikki vanhat matot, huonekalut ja vaatteet vietiin mökille, mutta sieltä ei ikinä raahattu mitään pois. Myytäessäon tärkeä.7.. Vanhat mökit ovat melko pieniä, mutta lisää tilaa voi saada paitsi mökin laajennuksella myös rakentamalla grillikatoksen tai vierasmajan.8.. Perinteistä rengaskaivoa pitää huoltaa noin kolmen vuoden välein. Pohjalle kertyvä liete täytyy poistaa, renkaat pestä ja tiivistää ja vaihtaa puhdas suodatinhiekka pohjalle.9.pihapiiriä puskittumaan tai rantakaisloja rehottamaan.10.on tärkeä. Kauppaa nopeuttaa ja edistää, jos ostajalle tulee hyvä tunne. Huonokuntoinenkin mökki saattaa mennä kaupaksi hyvään hintaan, jos paikkaan voi ihastua.Lähteet: Jukka S. Lahtinen, Timo Ala-Laurila ja keskuskauppakamarin juristi Raisa Harju, Kouvolan vapaa-ajanasukkaat ry.