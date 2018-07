Taloussanomat

K-ryhmällä ja Lidlillä listeriavaara pakastepussissa – tämä tuote kannattaa palauttaa kauppaan

K-ryhmällä ja Lidlillä listeriavaara pakastepussissa – tämä tuote kannattaa palauttaa kauppaan

6.7. 9:26

Pakastepusseissa voi piillä listeriavaara.

Kahden ja puolen kilon Menu-maissi- ja Menu-herne-maissi-paprika-pakasteissa on listeriabakteerivaara, kertoo K-ryhmä. Sen mukaan tuotantotilassa, jossa pakasteita on valmistettu, on löydetty listeriabakteeria.



K-ryhmä vetää pakasteet markkinoilta.



Tuotteiden valmistusmaa on Unkari ja takaisinveto koskee pakkauksia, joissa parasta ennen -päivämäärä on 21.9.2018–7.5.2020. Tuotteet voi palauttaa K-ruokakauppaan tai Kespron noutotukkuun.



Lidl Suomi veti torstaina listeriariskin takia pois myynnistä Freshona Mixed Vegetables herne-maissi-paprikasekoituspakasteen sekä Freshona Sweetcorn Extra Sweet makea maissi -pakasteen. Molemmissa on kyse 450 gramman pakkauksista.