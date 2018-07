Taloussanomat

Muumimaailma haluaa laajentaa Karlstadiin, asukkaat protestoivat: ”Vastustus on suurta, ei käy kiistäminen”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karlstad ensisijainen vaihtoehto









Toimitusjohtaja: Hallaa Karlstadin maineelle?









Rakentamaan ensi vuosikymmenellä