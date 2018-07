Taksikuski paljastaa, miksi Kela-sopimusehtoja kammoksutaan – ”Kuski ei voisi kieltäytyä esimerkiksi siksi, että hänen tarvitsee nukkua öisin”

Taloussanomat

Taksikuski paljastaa, miksi Kela-sopimusehtoja kammoksutaan – ”Kuski ei voisi kieltäytyä esimerkiksi siksi, et

Suuria uhkasakkoja

Kela-kyydeillä huono kate

Yrittäjän huolenaiheena on erityisesti sopimus, jota Kelan suorakorvauskyytejä välittävä yritys tarjoaa satakuntalaisille taksiyrittäjille.Pitkään taksiyrittäjänä toiminut henkilö kuvaa sopimuksen ehtoja sellaisiksi, että etenkin pikkupaikkakuntien taksiyrittäjät eivät mielellään niitä allekirjoita.– Tämän seurauksena voi käydä niin, että joillakin paikkakunnilla kukaan ei huolehdi Kela-kyydeistä.Yrittäjä kertoo, että sopimuksen ehdot velvoittavat taksikuskit päivystämään Kela-kyytejä käytännössä ympärivuorokautisesti.– Kuski ei voisi kieltäytyä kyydityksestä esimerkiksi sillä perusteella, että hänen tarvitsee nukkua öisin. Ehdot eivät anna mahdollisuutta ohittaa yhtäkään kyytiä.Perusteltuja syitä kieltäytyä ovat sopimuksen mukaan vain mittavat yhteiskuntaa haittaavat häiriöt, kuten sotatila, luonnonkatastrofi tai vakava epidemia.Sanktiot ovat kovat, ellei taksiyrittäjä hyväksy välityskeskuksen tarjoamaa Kela-kyytiä.Yrittäjä voi joutua maksamaan suorakorvauskyytejä välittävälle yritykselle jopa 10 000 euron sopimussakon, jos hän toistuvasti hylkää Kela-kyytejä.– Viimeistään nämä ukaasit saavat taksiyrittäjät hylkäämään sopimuksen. Eihän taksikuskilla ole varaa maksaa noin suuria korvauksia, nimettömänä pysyttelevä yrittäjä sanoo.Sopimuksessa mainitaan lisäksi pienempiä, 200–300 euron uhkasakkoja, mikäli taksikuski myöhästyy matkalla asiakkaan luo.Kovimman sanktion kuski saa, jos paljastuu, että hän on valehdellut yritykselle joko palvelunsa laadusta tai sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.Sopimussakko tämän kaltaisissa tapauksissa olisi suuruudeltaan 15 000 euroa.Satakuntalaisen taksiyrittäjän mukaan paikalliset kuskit eivät ainoastaan kammoksu ankaria sopimusehtoja. Suorakorvauskyytejä välittävä yritys tarjoa kuskeille myös huonoa katetta Kela-kyydeistä.Yritys voitti Kelan järjestämän tarjouskilpailun viime keväänä, kun se tarjosi reilun kymmenen prosentin alennusta vakiohinnoitteluun.Kilpailun hävinnyt yritys sitä vastoin olisi jatkanut palvelun tuottamista Kelan antamaan viitehintaan.Satakuntalaisen taksiyrittäjän mukaan Kela on ollut merkittävä tulonlähde sikäläisille taksikuskeille. Pelkästään vuonna 2017 Kela-kyytejä ajettiin Satakunnassa noin seitsemän miljoonan euron edestä.– Pienillä paikkakunnilla taksiyrittäjä ei tule toimeen ilman Kela-kyytejä. Nykyinen välityskeskus kuitenkin tekee liiketoiminnasta kannattamatonta, yrittäjä toteaa.Tilanne surettaa taksiyrittäjää monella tapaa.– Olen tykännyt työstäni. Olen myös halunnut auttaa niitä, jotka tarvitsevat Kela-kyytejä. Nyt ammatin harjoittaminen on kuitenkin käymässä mahdottomaksi.