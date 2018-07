IS vertaili hintoja taksifirmojen kyydissä – tinkiminen hämmentää Heldur Almikia: ”Onko siihen olemassa etikettiä?”

Taloussanomat

IS vertaili hintoja taksifirmojen kyydissä – tinkiminen hämmentää Heldur Almikia: ”Onko siihen olemassa etiket

”En liioin välitä tinkimisestä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kieltämättä nämä viime päivät ovat olleet jokseenkin sekavia.





Olosuhteet liikenteessä vaikuttavat hintaan





Ei kahta ilman kolmatta