Osaajapula pahenee Suomessa – näille 10 ammatille on eniten tarvetta tänä vuonna

Suomalaisista työnantajista 45 prosentilla on vaikeuksia täyttää avoimia tehtäviä. Vaikeinta on löytää ammattityöntekijöitä, autonkuljettajia ja asiantuntijoita.Viime vuonna vaikeuksista kertoi 37 prosenttia työnantajista, henkilöstövuokrausyhtiö ManpowerGroupin tutkimus osoitti.Yhtiön mukaan Suomessa ongelmia on enemmän kuin esimerkiksi Britanniassa tai Norjassa, joissa työvoiman saantivaikeuksista raportoi vain 19 ja 25 prosenttia vastaajista. Myös Ruotsi on Suomea paremmassa asemassa.Maailman mittakaavassa osaajapula on pahin 12 vuoteen.Useimpiin vaikeimmin täytettäviin työtehtäviin vaaditaan keskiasteen jälkeistä koulutusta, mutta ei aina ylempää korkeakoulututkintoa.Työnantajat eivät Manpowerin mukaan löydä henkilöitä, joilla olisi sopiva yhdistelmä teknistä osaamista ja työelämätaitoja.1. Ammattityöntekijät2. Autonkuljettajat3. Asiantuntijat4. Asiakaspalvelijat5. Teknikot6. Siivoojat7. Myyntiedustajat8. Insinöörit9. Johtajat10. Laskentatoimen ja rahoituksen asiantuntijat