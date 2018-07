Taloussanomat

Aktiivimalli iskee valikoiden ja iäkkäisiin – SAK: Vain 13 % välttänyt leikkurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työttömyyskassoista huhti- ja toukokuussa kerätyt tiedot osoittavat, että ikääntyvistä työttömistä vain 13 prosenttia on kyennyt täyttämään aktiivisuusehdon.Asiasta kertoi palkansaajien keskusjärjestö SAK, joka kokosi tiedot kassoista.Luvut perustuvat alustaviin tietoihin kahdeksasta SAK:laisesta työttömyyskassasta.Mahdollisuus täyttää aktiivimalli ykkösen ehdot vaihtelee suuresti iästä ja ammattialasta riippuen.Yli puolet eli 54 prosenttia aktiivimallitarkastelun piirissä olleista SAK:laisista ansiopäivärahaa saavista työttömistä on joutunut 4,65 prosentin suuruisen leikkurin kohteeksi.– Näyttääkin siltä, että ikääntyville työttömille aktiivimallista on tulossa pysyvä työttömyysturvan leikkuri, SAK:n sosiaaliasioiden päällikkösanoi tiedotteessa.–Meillä on vähän sellainen aavistus, että ikääntyville ei tarjota palveluja koska katsotaan, että olkoon työttöminä. Ikääntyvien on todella paljon vaikeampi päästä työelämään, Väänänen sanoi.SAK on alusta saakka vastustanut aktiivimallia, koska liiton mukaan se kohtelee työttömiä hyvin eri tavoin.Palvelualoilla aktiivisuusehto on täyttynyt huomattavasti muita aloja paremmin. SAK:n jäsenliitoissa heikoin tilanne näyttää olevan kuljetuksessa sekä julkisten ja hyvinvointialojen työttömillä.SAK:n mukaan Kela maksoi alennettua työttömyysetuutta toukokuussa 86 000 henkilölle. Heistä 37 prosenttia oli 50 vuotta täyttäneitä, kun kaikista työttömyysetuuksien saajista heitä on 27 prosenttia.