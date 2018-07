Taloussanomat

Jättisuunnitelma Lappiin: Sata uutta tuulivoimalaa, töitä enimmillään 2 000 hengelle

Lappiin kaavaillaan jopa sataa tuulivoimalaa. Investointi maksaisi 700 miljoonaa euroa, mikä on suurimpia tuulivoimahankkeita koskaan.Suunnitelma on vasta esiselvitysvaiheessa. Se valmistuu vuoden loppuun mennessä Ylitornion, Pellon ja Rovaniemen alueelle. Voimaloista olisi matkaa kuntakeskuksiin 50–60 kilometriä.Ne toimivat markkinaehtoisesti ilman valtion energiatukea, hankkeesta vastaava Smart Windpover kertoi tiedotteessa.Yhtiön mukaan työllisyysvaikutukset olisivat kunnissa isoja:Ylitornio 1 450 rakentamisaikana ja 200 henkeä ylläpidossa. Rovaniemellä vastaavat arviot ovat 400 ja 60 ja Pellossa 150 ja 20 henkeä. Yhteensä rakentaminen työllistäisi kaksi tuhatta henkeä.Lapin osuus olisi noin 900 henkilötyövuotta.Smart Windpowerin mukaan työllisyysvaikutusten lisäksi hankkeella on huomattava merkitys alueen kunnallistalouteen.Esiselvitys valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Hanke vaatii laajaa ympäristövaikutusten arviointia sekä muita selvityksiä esimerkiksi melu- ja välkevaikutuksista ja ja voimaloiden vaikutuksista porotalouteen ja matkailuun.