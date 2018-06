Kolme yhtiötä voitti kilvan Helsinki-Vantaan taksikaistoista: Lähtömaksuissa reipas ero, kilometrihinnan haitari 0,16 €

Taloussanomat

Kolme yhtiötä voitti kilvan Helsinki-Vantaan taksikaistoista: Lähtömaksuissa reipas ero, kilometrihinnan haita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viikonloppuna

Taksi Helsinki laskuttaa lentokenttäkyydistä lähtömaksua 12 euroa ja 1,55 euroa kilometriltä. Odotustaksa on 0,78 €/min eli 46,8 €/h . Taksi Helsinki tarjoaa myös kiinteähintaisia kuljetuksia Helsingin ydinkeskustaan ja lähialueelle. Helsingin keskustaan matka maksaa 39 euroa ja 5 kilometrin päähän kentältä 24 euroa. Kiinteähintaisten kyytien ehtona on, ettei matkassa ole välipysähdyksiä eikä poikkeamia.

Lähitaksilla lähtömaksu on 9,90 euroa ja kilometrimaksu 1,39 euroa. Odotustaksa on 30 €/h. Lähitaksilla tarjoaa kiinteähintaisia kuljetuksia Helsingin ydinkeskustaan 39 eurolla ja 5 kilometrin päähän kentältä 25 eurolla.

Vantaan Taksi laskuttaa lähtömaksua 8,5 euroa ja ajosta 1,4 euroa kilometriltä. Odotustaksa on 0,65 €/min eli 39 €/h. Kiinteähintainen kuljetus Helsingin ydinkeskustaan maksaa 43 euroa ja 5 kilometrin päähän lentokentältä 23 euroa.





Helsinki-Vantaan lentoasema saa uuden ilmeen sunnuntaina 1. heinäkuuta, kun taksiliikenne vapautuu.Lentoaseman molemmissa terminaaleissa on neljä kaistaa, joista kolme on varattu Finavian kilpailuttamille taksiyhtiöille. Sopimusyhtiöitä ovat Taksi Helsinki, Lähitaksi ja Vantaan Taksi.Kilpailutuksen tuloksesta on valitettu markkinaoikeuteen.Lentoaseman kummassakin terminaalissa on myös yksi kaista varattuna muille taksiyrittäjille. Lisäksi etukäteen tilatuille kyydeille on erillinen alueensa.tulivat julki taksikyytien hinnat, jotka ovat sunnuntaista lähtien voimassa Helsinki-Vantaan alueella. Alla olevat maksut ovat voimassa, kun kyydissä on 1–4 henkeäOdotusajan maksua taksit perivät ajomatkamaksun sijaan silloin, jos ajo liikenteen ruuhkautumisen tai muun vastaavan syyn takia on niin hidasta, että odotusmaksu tulee ajomatkamaksua korkeammaksi.