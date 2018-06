Taloussanomat

Kuka saa pian ajaa taksia? 4 asiaa, jotka taksikuskilta vaaditaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005734850.html

1) Ajokortti

2) Taksinkuljettajan koe

Kokeessa voi vapaasti valita, minkä kunnan paikallistuntemusosion tekee. Ajolupa on voimassa koko Suomessa.

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005735764.html

Katso alta, miten taksinkuljettajat kommentoivat lakiuudistusta vain muutamaa päivää ennen h-hetkeä

3) Ajolupa

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005737355.html

Alla videolla helsinkiläinen Liisa ihmettelee taksiuudistusta

4) Nuhteeton tausta

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005734582.html