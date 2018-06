Taloussanomat

Taksiautoilija pelkää katastrofia Kela-kyydeissä – Kela kertoo, kuka vastaa, jos kyytiä ei pian saakaan

Kelan mukaan laajempaa ongelmaa ei ole

Sunnuntaista alkaen Kela-korvattava taksimatka esimerkiksi sairaalaan tai terveyskeskukseen tilataan alueellisesta kuljetuspalvelukeskuksesta.Se välittää kyydin Kela-rinkiinsä kuuluvalle taksille.Kun päiviä oli enää kolme taksilakiuudistuksen tuloon, kuskivajetta oli yhä ainakin Satakunnassa ja paikoin Itä-Suomessa.Alalla puhuttaa Pro-Keskus Oy:n kuljettajatilanne. Pro-Keskus vastaa Kela-kuljetuksista Etelä-Savon, Keski-Suomen, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa.– Kiuruvedellä yksi on tehnyt Kela-sopimuksen, eikä kyseessä ole edes inva-auto. Autoja on täällä 26, sanoo eräs taksiyrittäjä, joka ei halua nimeään julki.– Täällä on tehty omia johtopäätöksiä Pro-Keskuksen tarjousten perusteella. Provisiot ovat kohtuuttomat, kun vielä uudet mittaritkin pitää laittaa. Kustannusrakenne on sellainen, että ei siinä ole mitään järkeä, hän sanoo.– Autoja tarvittaisiin ainakin kymmenen. Pelkään pahinta, katastrofi on edessä. Mielestäni vastuu on Kelalla, joka on hyväksynyt palveluntarjoajat ja tietää tilanteen.Taksiliiton Itä-Suomen alueyhdistyksen toiminnanjohtaja Satu Härkönen https://www.is.fi/haku/?query=satu+harkonen kertoo, että Pohjois-Savon lisäksi Pohjois-Karjalassa on vielä vajetta automäärissä. Etelä-Savon tilanne on hänen käsityksenä mukaan melko hyvä.Kela-taksipuutteesta uutisoi https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201806272201038550_u0.shtml ensimmäisenä Iltalehti. Satakunnassa on lehden mukaan 60 taksiautoilijaa lähdössä Lounais-Suomen Taksidatan Kela-rinkiin, kun aiemmin Kela-ajoja on tehnyt 326 autoa. Karvialla ja Jämijärvellä ei ole yhtään Kela-taksia.Kuljetuspalvelukeskuksia eli tilausvälitysyhtiöitä syntyi Kelan kilpailutuksella yksitoista 17 maakunnan alueelle Manner-Suomeen.Kuljetuksille on iso kysyntä, sillä viime vuonna Kela korvasi 3,3 miljoonaa taksimatkaa 361 000 henkilölle.– Autoilijoita on liittynyt riittävästi ja jopa yli tarpeen osassa maakuntia, osaamiskeskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen https://www.is.fi/haku/?query=reija+jaaskelainen Kelasta sanoi.Kelasta ei haluttu antaa tuoreita lukuja palvelukeskusten tai maakuntien Kela-kyytitilanteesta. Perusteena oli, että tilanne muuttuu koko ajan. Kelasta myönnetään, että Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa ”autoilijasopimuksia vielä tehdään”.Jos kokonaan Kela-autottomia kuntia on, kuljetuspalvelukeskus on vastuussa niidenkin palvelun järjestämisestä, Jääskeläinen sanoo.– Sitten se auto tulee pidemmältä hoitamaan keikan.

Kuka korvaa, jos Kela-kyytiä ei siltikään saa?

Asiakas edellä

