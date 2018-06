Taloussanomat

Uusi ennuste sadosta on karua luettavaa: pelloilla jopa täystuho – ”Kaikki eivät vielä ymmärrä tilannetta”

Katso jutun lopusta alueelliset satoennusteet viljelylajeittain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso alta videolta, miten kuivuus koetteli jo kesäkuun puolivälissä