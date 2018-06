Taloussanomat

Vesilahtelainen taksikuski Juha lataa suorat sanat taksilaista: Yöllä voi jäädä ilman kyytiä

Taksilaki

uudistuu. Paljon on pähkäilty, miten se vaikuttaa pienillä paikkakunnilla.– Huono juttu. Kukaan ei tiedä mitä tapahtuu, sanoo vesilahtelainen taksimies Juha Lehtonen https://www.is.fi/haku/?query=juha+lehtonen . Hän ei kuulu taksilain kannattajiin.Vesilahdessa on yhdeksän taksia. Moniko lopettaa?– Ei varmaan yksikään, Lehtonen sanoo.Melkein kuka tahansa saa ryhtyä ajamaan taksia. Onko tulossa uusia yrittäjiä?– En yhtään tiedä.Vesilahden Taksipalvelun leivissä. Työnantajalle taksilaki on tullut kalliiksi.– Tähän autoon tuli uusi mittari, tuhannen euroa. Uudet vyöt, 800 euroa, uusi hissi kelakyytejä varten. Sotekyytejä varten uusi puhelin, 800 euroa. Kyllä kustannuksia tulee, Lehtonen sanoo.Kuljettajalla on autossa kolme kapulaa, eli kolme erilaista viestintälaitetta.– Tuohon tulee kelakyydit. Yhteen tulee sotekyydit, ja sitten on vielä jatkohälytin, ja se soi sitten jos menet maaten, Lehtonen sanoo.– Mielenkiinnolla odotan, mitä tapahtuu kun päivystysvelvollisuus poistuu vallan. Täälläkään ei ole yöllä yhtään taksia, jos kukaan ei vastaa puhelimeen.kadunmies tai -nainen lienee uudesta taksilaista perillä yhtä paljon kuin sotesta. Siis ei juuri ollenkaan.– Mikä se sellainen taksilaki on? En oikein ole selvillä, sanoo tyttärensä kanssa Vesilahden terveyskeskuksessa asioinut Taimi.Ideana on, että luvat vapautuvat ja hinnat vapautuvat. Taimin tytär Helena on perehtynyt näihin seikkoihin asuessaan Lontoossa ja Tukholmassa.– Tarkkana joutuu olemaan. Hinnat eivät ole enää säänneltyjä. Tukholmassa joutui vähän miettimään. En paljon tarvinnut taksia, mutta sen minkä tarvitsin, kyselin tuttaviltani, mitkä ovat luotettavia firmoja, kertoo Helena.– Saattoi olla hyvinkin erilaisia hintoja samasta matkasta. Luotin siihen, kun paikalliset kertoivat mistä kannatti ottaa. Jos se on vapaata, se on vapaata.Halvimman hinnan selvittäminen ei aina ole kovin järkevää.– Taksin voi saada halvemmalla, mutta kuinka paljon pistää arvoa työlleen, kun rupee selvittämään halvinta hintaa. Se on helppoa, kun kaikki maksaa saman.oleva palopäällikkö Olli Kortteisto https://www.is.fi/haku/?query=olli+kortteisto kurvailee sähköskootterillaan terveyskeskuksen kulmilla.– Mä en tartte taksia. Mulla on kaksi poikaa, ja ne huolehtii mun kuljetuksesta, eikä maksa mitään. Ei paremmin voi olla, Olli Kortteisto sanoo.Uusi taksilaki on Kortteistolle tuttu. Esimerkiksi se, että taksikyytejä voi ajaa vaikka mopoautolla.– Suomi on vapaa maa. Kaikki saa yrittää. Tulee monen näköistä yrittäjää. Jos on tallin nurkassa jonkin näköinen auto, joku päättää että minä rupeenkin ajamaan taksia, Kortteisto sanoo.Salen pihassa IS:n haaviin osuu Olli Kuparinen, taksimies itsekin, mutta tällä kertaa matkustajan paikalla.

Saako maaseudulla jatkossa taksikyydin entiseen malliin?





– Maalla se voi olla heikompaa, Kuparinen sanoo.Moni yrittäjä on jo sanonut ripustavansa taksimersun avaimet naulaan. Toisaalta uusia yrittäjiä lienee alalle tulossa.Tarkoittaako tämä sitä, että tulee enemmän takseja vai vähemmän takseja, ja kyydit halpenee?– Sitä ei tiedä kukaan. Siinähän se onkin.