Fortumin ostotarjous Uniperin osakkeista päättyi – omistaa nyt 47,35 prosenttia Uniperin osakkeista 26.6. 15:23

Omistusosuus saattaa vielä kasvaa 50 prosenttiin.

Energiayhtiö Fortumin ostotarjous saksalaisen Uniperin osakkeista on päättynyt, yhtiö kertoo. Ostotarjouksen yhteydessä Fortumille myytiin 47,12 prosenttia Uniperin osakkeista.



Fortum omistaa nyt yhteensä 47,35 prosenttia Uniperin osakkeista. Suurin myyjä oli energiayhtiö E.ON, joka myi Fortumille 46,65 prosentin osuuden Uniperista.



Ostotarjous pystyttiin saattamaan loppuun, kun tarvittavat viranomaisluvat heltisivät Venäjältä ja EU:sta. Uniperilla on Venäjällä tytäryhtiö Unipro, jonka ydinliiketoiminta on sähkön tuottaminen kaasu- ja hiilivoimalla.



Fortum voi vielä hankkia osakkeita 50 prosentin omistusosuuteen asti Venäjän viranomaispäätösten asettamissa rajoissa. 50 prosentin omistusosuus vahvistaisi Fortumin äänivaltaa tulevassa Uniperin yhtiökokouksessa.