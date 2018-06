Taloussanomat

Sen piti olla lapsi­perheen unelmien hirsi­talo – talvi kätki jäljet, jotka johdattivat karmean tuhon jäljille

"Hyväkuntoinen talo"

Katolta irronneet lumiesteet tuhosivat lapsiperheen unelman hirsitalosta. Irronneista lumiesteistä jääneet 14 reikää päästivät sadevedet rakenteisiin ja aiheuttivat isot vahingot.Yli 70-vuotias hirsirunkoinen talo kätki sisäänsä useita muitakin vakavia virheitä, jotka eivät paljastuneet ennen talokauppaa vuonna 2014 tehdyssä kuntotarkastuksessa.Käräjäoikeus käytti ratkaisussaan järeintä keinoa ja purki kaupan. Myyjän on palautettava 150 000 euron kauppahinta ja hänen vastuulleen jäävät lisäksi 45 000 euron asianajokulut.Erikoisen lisäpiirteen kiinteistöriitaan tuovat lumiesteet, joista talon myyjäpariskuntakaan ei tiennyt mitään, sillä heidän asuessaan lumiesteitä katolla ei koskaan edes ollut.Ostaja uskoi kaiken olleen kunnossa, koska myyntiesiteessäkin talo kehuttiin hyväkuntoiseksi. Talo oli otettu käyttöön 1947 ja sitä oli laajennettu ja remontoitu myöhemmin.Talo kiinnosti perhettä, koska lapsen koulumatka jäisi lyhyeksi. Lisäksi rakennus oli toiveiden mukaisesti hirrestä.Kuntotarkastus ei paljastanut mitään yllätystä. Vajaan vuoden asumisen jälkeen paljastuivat vesikaton vuodot ja omistaja käynnisti kaupan purkamisen.Katosta paljastuneet reiät viittasivat lumiesteiden irtoamiseen. Kosteus oli päässyt rei’istä yläpohjaan ja seiniin. Kuntotarkastuksessa reiät eivät paljastuneet, koska katto oli jäässä.Myyjä ei ostajan mielestä ollut kertonut sanallakaan irronneista lumiesteistä. Reikiä oli paikattu muun muassa teipillä. Katto oli uusittu 90-luvun alussa.Katon vauriot johtivat perusteellisiin tutkimuksiinKun perheen teini-ikäinen poika liikkui yläkerrassa heiluivat ikkunat ja yläkerran lattia värisi. Asuinkerroksen lattia narisi ja vajosi alaspäin.Asukkaiden terveys joutui koetukselle. Homekoira nuuhki paikat. Talosta löytyi mikrobivaurioita ja vaaralliseksi todettua sädesientä. Huomautettavaa löytyi välipohjasta ja erityisen paljon alapohjasta.Talossa piti olla tuulettuva rossipohja, mutta se olikin muutettu jossain vaiheessa maavaraiseksi betonilaataksi, jota pidetään usein riskirakenteena.Virheiden korjauskustannuksiksi uusi omistaja sai asiantuntijoita käyttäen runsaat 120 000 euroa ja vaati ensisijaisesti kaupan purkamista. Jos perhe olisi ymmärtänyt ennen kaupantekoa rakennuksen todellisen kunnon, kauppaa ei olisi tehty.Myyjä kiisti vaatimuksen ja riita eteni Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.Talon myynyt perhe oli asunut talossa vain kolme vuotta. Heillä oli ennen kaupantekoa vuonna 2010 tehty kuntotarkastus, jossa oli maininta katon painaumista, muttei mitään viitteitä vuodoista. Perhe teki talossa vain kylpyhuoneremontin. Heidän aikanaan katolla ei edes ollut lumiesteitä.Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan katossa oli salainen virhe, koska kuntotarkastukset eivät tuoneet ilmi remonttitarvetta, mutta katto oli pahasti vaurioitunut.Alapohjan piti olla tuulettuva rossipohja, mutta se oli muutettu maavaraiseksi betonilaataksi. Ostaja ei päässyt tutkimaan alapohjaa, koska ei ollut luukkua, josta sinne olisi voinut mennä. Alapohjan laaja korjaustarve tuli ostajalle todellisena jytkynä.Seinissä oli oikeuden päätöksen mukaan myös salainen virhe, sillä kaikki seinät olisi avattava laajojen lahovaurioiden vuoksi ja osa hirsistäkin vaihdettava.Yläkerran lattian notkuminen ja ikkunoiden värinä ei ollut maakaaren tarkoittama virhe, kun huomioidaan talon ikä, todetaan ratkaisussa.Myyjä ei oikeuden mukaan ollut antanut tahallaan tai tuottamuksellisesti virheellistä tietoa tai jättänyt jotain kertomatta ostajille talon kunnosta ja täytti tiedonantovelvollisuutensa.Oikeus totesi myös ostajan täyttäneen selonottovelvollisuutensa.Vesikaton reiät, niistä rakenteisiin pääsyt kosteus ja alapohjan laajat vauriot olivat käräjäoikeuden mukaan peruste talokaupan purkamiseksi.Vauriot ovat niin vakavat, että katto on uusittava, rakenteita purettava ja vaurioitunut yläpohja uusittava. Alapohjan rakenteet on purettava betonilaattaan saakka ja lämmöneristeet uusittava.Remontin kustannuksiksi oikeus arvioi todistajien kertomuksiin perustuen noin 110 000 euroa.Myyjän on palautettava koko kauppahinta ja maksettava vastapuolen sekä omat asianajokulut.Käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisun viime torstaina. Ratkaisusta on mahdollista valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.