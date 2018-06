Taloussanomat

Taksi voi kohta olla vaikka kuorma-auto – miten käy valvonnan taksikaistoilla? Näin poliisi vastaa

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005733584.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005733157.html

Katso alta videolta, mitä 72-vuotias Liisa tuumii taksiuudistuksesta