Taloussanomat

Erästä Squeeze the Squishy -hitti­leluja paljastui tukehtumis­riski ja vaarallista ainetta

Tulli on hylännyt suuren erän Squeeze the Squishy -hittileluja tarkastuksessaan.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Elintarviketta muistuttavien, suosittujen Squeeze the Squishy -lelujen erän on todettu testeissä aiheuttavan tukehtumisvaaran. Lisäksi tutkitun erän leluissa oli käytetty ftalaatteja. Niiden epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.Asiasta kertoi tullilaboratorio tiistaina. Tullin mukaan puristelulelut ovat erityisesti pientä lasta houkuttavia, koska ne muistuttavat kooltaan, muodoltaan ja väreiltään tuttuja elintarvikkeita.Vaahtomuovilelut ovat pehmeitä ja palautuvat muotoonsa puristelun jälkeen. Ne ovat Suomessakin hyvin suosittuja.Tutkittu ja hylätty erä on suuri, yli 24 000 kappaletta. Lelut päätyivät testeihin tavanomaisen tuoteturvallisuusvalvonnan yhteydessä.Hitaan takaisin muotoon palautumisen takia materiaali on vaarallista, jos se joutuu lapsen suuhun. Pala voi tukkia alahengitystiet tai turvota vatsassa.Ftalaateille altistuminen saattaa olla yhteydessä lisääntymisjärjestelmän häiriöihin, kohonneeseen keskivartalolihavuuteen ja joihinkin sairauksiin.