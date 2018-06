Taksilla ajo mullistuu sunnuntaina – lue 11 tärkeää kysymystä

Taloussanomat

Taksilla ajo mullistuu pian – lue 11 tärkeää kysymystä

1. Miten taksin tilaaminen muuttuu heinäkuussa?

2. Mistä tuntomerkeistä taksin tunnistaa jatkossa?

3. Saako kuka tahansa ajaa taksia sen jälkeen, kun taksiala on vapautettu?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Mistä kaikkialta löytää tietoa taksikyytien hinnoista?

5. Onko taksikuskin kanssa mahdollista sopia hinnasta?

6. Ovatko sovitut hinnat pitäviä?

7. Miten Kela-taksin saa tilattua?

8. Mitkä toimijat valvovat jatkossa taksialaa?

9. Miten kyydin maksaminen tapahtuu?

10. Onko kyydeillä olemassa hintakattoa?

11. Kallistuuko vai halpeneeko taksilla matkustaminen?

Uusi liikennepalvelulaki vapauttaa taksiliikenteen 1. heinäkuuta. Tämän vuoksi moni asia muuttuu ja asiakkaan vastuu saattaa kasvaa. Taloussanomat kokosi vastaukset kymmeneen keskeiseen kuluttajaa askarruttavaan kysymykseen.Taksin voi edelleen tilata soittamalla välityskeskukseen. Vaihtoehtoisesti tilaaminen onnistuu myös älypuhelimeen ladattavan mobiilisovelluksen avulla. Ainakin aluksi valtaosalla taksi- ja välityspalveluyhtiöistä on käytössä oma sovellus.Varminten taksiin tietää nousevansa, jos auton katolla on keltainen taksikupu ja kojelaudalla taksamittari. Nämä ovat edelleen taksin takuuvarmoja tuntomerkkejä. Jatkossa taksia voi kuitenkin myös ajaa ilman keltaista taksikupua ja taksamittaria. Auto niin ikään voi olla muukin kuin tavallinen henkilöauto. Taksiliikennettä saa harjoittaa jatkossa muun muassa pakettiautolla, kuorma-autolla ja kolmipyörällä.Taksia saa ajaa ainoastaan sellainen henkilö, jolla on voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa. Taksikuskin edellytetään myös pitävän ajolupaa aina mukanaan, kun hän on ajossa.Hinnan määräytymisen perusteet on lain mukaan ilmoitettava selvällä ymmärrettävällä tavalla, mutta yrittäjä voi itse päättää millä formaatilla. Taksiyhtiöiden sivuilla kerrotaan suuntaa antavia hintatietoja. Taksitolpalla asiakkaan kannattaa tarkistaa hintatiedot taksin takaikkunaan liimatusta tarrasta. Tarrassa on kerrottava vähintään perustiedot hinnan muodostumisesta. Tolpilla ja autoissa saattaa myös olla älytauluja, joista voi tarkastella ja vertailla hintoja.Kuskin kanssa on mahdollista niin neuvotella kuin tinkiä hinnasta. Tämä on kuitenkin tapaus- ja tilannekohtaista. Kuskin kanssa voi esimerkiksi sopia kiinteän hinnan tietylle matkalle, jos hinta suunnilleen vastaa matkan pituutta. Huutokauppaa taksitolpalla ei suositella käytävän.Ovat, jos matkalla ei tapahdu keskeytyksiä. Mikäli asiakas kuitenkin päättää kesken matkan poiketa kaupassa ja pysähdyksestä ei ole etukäteen sovittu, asiakkaan kannattaa varautua maksamaan kuskin odottelusta.Kela on kilpailuttanut erikseen yhtiöt, jotka tarjoavat jatkossa Kelan tukemia kyytejä. Kela-taksia ei voi ottaa suoraan kadulta, vaan taksi on aina tilattava Kelan osoittamasta yhtiöstä.Taksialaa valvovat Trafi ja Liikennevirasto. Kuluttajaviranomaisena toimii Kilpailu- ja kuluttajavirasto.Asiakkaalla on edelleen oikeus maksaa matkansa käteisellä ja yleisimmillä maksukorteilla. Jos taksiyhtiö- tai yrittäjää päättää kuitenkin rajoittaa näitä maksutapoja, asiasta on kerrottava asiakkaalle tilauksen tai varauksen yhteydessä.Periaatteessa ei. Sen verran sääntelyä on kuitenkin säilytetty, että taksikuskilla on velvollisuus kertoa asiakkaalle, jos taksipalvelun kokonaishinta ylittää sadan euron. Ilmoitus tästä on tehtävä ennen matkan alkua tai tilauksen vahvistamista. Velvoite koskee kaikkia taksin tilaustapoja. Kuljettajan on myös varmistettava, että asiakas on ymmärtänyt palvelun maksavan yli 100 euroa.Aika näyttää, kuinka käy. Hintakaton poistumista on perusteltu sillä, että hinnat laskevat. Lähtökohtaisesti hinnat eivät ole kuitenkaan suuresti laskeneet maissa, joissa taksien hinnoittelu on vapautettu.