Palkka­erot kasvavat Suomessa: ääri­päissä Uusimaa ja Kainuu

Maakuntien väliset taloudelliset erot ovat kaventuneet Suomessa viime vuosina, mutta samaan aikaan palkkaerot alueiden välillä ovat kasvaneet. Tiedot ilmenevät Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tuoreesta selvityksestä.Selvityksessä tarkasteltiin maakuntien välisiä eroja vuosina 2000–2015. Tarkastelussa huomioitiin muutokset bruttokansantuotteessa, tuottavuudessa, työllisyydessä ja palkoissa. Vertailussa Uusimaa ja Kainuu ovat yhä maakuntien ääripäät.Vuonna 2015 bruttokansantuote asukasta kohti oli Uudellamaalla 30 prosenttia korkeampi kuin 15 EU-maan vertailuryhmällä. Kainuussa vastaava luku oli 30 prosenttia verrokkiryhmää alhaisempi.Korkeimmat palkat löytyvät Uudeltamaalta ja alhaisimmat Kainuusta. Kainuun työllisyys oli kuitenkin vertailun mukaan korkeammalla kuin alueen tuottavuustaso antaisi olettaa.– Tuloksista saatu kuva on hyvin mielenkiintoinen. Maakuntien taloudellisen tilan koheneminen ja läheneminen toisiaan ylipäänsä on positiivista, mutta palkkojen divergenssi, hajautuminen, voi osoittautua pitkällä aikavälillä ongelmalliseksi, arvioi tutkija Paolo Fornaro tiedotteessa.Fornaron mukaan bruttokansantuotteella ja työllisyydellä mitattujen erojen kaventuminen johtuu osin muuttoliikkeestä. Kasvukeskukset vetävät puoleensa väkeä muualta Suomesta, jolloin myös alueen ikärakenne nuorentuu.Suomen tilannetta verrattiin erityisesti Saksaan ja Italiaan, joissa sisäiset alueelliset erot ovat selvästi Suomea suuremmat. Saksassa ja Italiassa erot ovat joko pysyneet ennallaan tai pienentyneet Suomea vähemmän.Etlan selvitys on osa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta, jossa tutkitaan myös sitä, miten Suomen rakennemuutos ja kaupungistuminen ovat muuttaneet poliittisia arvoja ja äänestämistä eri alueilla.