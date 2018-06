Taloussanomat

Kommentti: Raportti paljasti, kuinka moni viivyttää omaa työllistymistään – aktiivimallia uhkaa tehottomuus

Ansioturvan kesto vaikuttaa työttömyyden jälkeiseen palkkatasoon ja työsuhteen kestoon

Kolikon kääntöpuoli