Uutistoimistot: Euromaat sopivat Kreikan velkahelpotuksista

22.6. 1:43

Kreikka Tällä tietoa viimeinen lainaohjelma on päättymässä elokuussa.

Euromaat ovat päässeet sopuun Kreikan lainaehtojen helpottamisesta, kertovat uutistoimistot. Laina-aikoja pidennetään ja velkoja järjestellään, jotta Kreikka otettaisiin paremmin vastaan lainamarkkinoilla.



Kreikan tällä tietoa viimeinen lainaohjelma päättyy 20. elokuuta. Maa palaa näin lainamarkkinoille, josta valtiot normaalisti hankkivat rahoituksensa.



Kreikka on saanut kahdeksan kriisivuotensa aikana yhteensä 241,6 miljardia euroa eurooppalaisilta lainoittajilta. Lainaohjelmia on ollut kolme. Niistä viimeinen, 86 miljardin euron, ohjelma on nyt päättymässä.