Vasemmistonuoret kerää ilmiantoja epäreiluista pomoista – Jari Sarasvuo tyrmistyi: ”Mustat listat ovat laittomia”

Taloussanomat

Vasemmistonuoret kerää ilmiantoja epäreiluista pomoista – Jari Sarasvuo tyrmistyi: ”Mustat listat ovat laittom

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Maailmassa on mulkkuja”

”Esimiesten nimiä ei julkaista”