Taloussanomat

Toimi näin, jos korkojen nousu huolestuttaa: ekonomisti vinkkaa helpon ja toimivan konstin

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005729226.html

Löydä kipurajasi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos on tultu tilanteeseen, missä lainoja ei pysty lyhentämään nyt, kun on nollakorot, niin sitten on jotain mennyt vikaan.

Katso alta videolta ohjeet, joilla voit myös testata, oletko ylivelkaantunut

https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000005675446.html