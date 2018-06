Suomalaisten velkataakka kasvaa: asuntovelkaa keskimäärin jo yli 98 000 euroa

Taloussanomat

Katso, paljonko suomalaisilla on velkaa

Suomalaisista kodeista hieman yli joka toisessa on velkaa, kertoo Tilastokeskuksen tuore julkistus. Asuntovelkaa on noin joka kolmannessa kodissa.Tilastokeskuksen tänään julkistetut luvut kertovat vuoden 2017 tilanteen.Yhteensä suomalaisilla oli viime vuonna velkaa 120,9 miljardia euroa. Se on 1,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tästä summasta asuntovelkaa oli 86,8 miljardia euroa, elinkeinotoiminnan ja tulonlähteen velkaa 7,4 miljardia ja muuta velkaa 26,7 miljardia.Nopeimmassa kasvussa ovat muut velat, joiden määrä lisääntyi 5,7 prosenttia.Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli viime vuonna asuntovelkaa keskimäärin 98 735 euroa. Eniten asuntovelkaa oli kahden huoltajan lapsiperheillä, joilla velkapotti oli keskimäärin 133 350 euroa.Asuntovelat ovat kasvaneet edellisvuodesta vajaan prosentin. Vuosikymmenen alusta asuntovelat ovat kasvaneet reaalisesti vajaat viisi prosenttia. Reaalinen kasvu ottaa huomioon inflaation.Jos otetaan huomioon ihmisten ikä, eniten velkaa oli 25–34-vuotiailla lapsiperheellisillä. Sellaisissa kodeissa keskimääräinen velkataakka on 149 480 euroa, mutta maksajinakin on kaksi aikuista. Yhden huoltajan perheillä asuntovelkaa oli keskimäärin 90 040 euroa