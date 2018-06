Taloussanomat

Kojamo listautui pörssiin – Teollisuusliitto nettosi 57000000 euroa verottomana

Kojamo listautui pörssiin ja keräsi osakeannilla 150 miljoonan euron bruttovarat. Kiinteistöyhtiön pääomistaja on ay-liike, joka ei maksa potista veroja.

Kiinteistösijoittaja Kojamo laski liikkeelle viime viikolla noin 17,7 miljoonaa yhtiön uutta osaketta. Lisäksi yhtiön omistajat myivät noin 39,2 miljoonaa osaketta.Tarjottavien osakkeiden lopullinen hinta listautumisannissa ja -myynnissä oli 8,50 euroa osakkeelta.Kojamon suurin osakkeenomistaja on nyt Teollisuusliitto ry, joka omistaa yhtiön osakkeista 12,3 prosentin osuuden. Se myi listautumisen yhteydessä osakkeitaan noin 6,7 miljoonaa kappaletta ja tienasi sillä lähes 57 miljoonaa euroa. Liitto ei maksa osakemyynnistä veroa esimerkiksi tavallisten yksityishenkilöiden tapaan.Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry myi osakkeita reilut 3,6 miljoonaa kappaletta ja tienasi noin 30,7 miljoonan euron potin. JHL on nyt Kojamon neljänneksi suurin omistaja 6,6 prosentin omistusosuudellaan.Rakennusliitto on listautumisen jälkeenkin Kojamon viidenneksi suurin omistaja. Se tienasi noin 30 miljoonaa euroa myymällä annissa 3,4 miljoonaa osaketta.Ammattiliitto Pro puolestaan hankki listautumisella 26,4 miljoonan euron saaliin ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry reilun 26,3 miljoonan euron varat. Ammattiliitot myivät osakkeita reilut kolme miljoonaa kappaletta kumpainenkin.Myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry kääri listautumisella varoja reilut 26 miljoonaa euroa. Tehy ry tienasi pörssiin menosta liki kuusi miljoonaa euroa.Listautumisen jälkeen Kojamon 10 suurinta osakkeenomistajaa ovat Teollisuusliitto, Ilmarinen, Varma, JHL, Rakennusliitto, Pro, PAM, OAJ, Sähköalojen ammattiliitto ja Tehy.Kaikki myyjät keräsivät Kojamon mukaan listautumisen yhteydessä yhteensä noin 406 miljoonan euron bruttovarat.