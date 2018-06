Taloussanomat

6 pysäyttävää faktaa elämästä, johon ei kuulu työ – ”Voimavarat kuluvat huoleen ja huolehtimiseen”

34,5 prosenttia: Koen vakavaa psyykkistä kuormitusta

41,3 prosenttia: Ruoka loppuu ennen kuin saan rahaa ostaa lisää

54,8 prosenttia: Pystyn elämään vain päivän kerrallaan

67,2 prosenttia: Minulla on pitkäaikainen sairaus tai muu pitkäaikainen terveysongelma

33,7 prosenttia: En luota toisiin ihmisiin

17,0 prosenttia: Minulla ei ole yhtään läheistä ystävää

