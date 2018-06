Taloussanomat

Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan uhka painaa pörssejä Euroopassa ja Amerikassa

New Yorkin pörssi avasi tänään selvään laskuun seuraten Euroopan ja Aasian pörssejä, kun Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasuhteet jatkavat kiristymistään.S&P 500-yleisindeksi oli tänään kello 17.50 aikaan pudonnut 0,8 prosenttia ja oli laskussa jo kolmatta päivää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin jatkaessa Kiinan kanssa käymänsä tullikiistan eskaloimista.Suppeampi Dow Jones -indeksi oli painunut 1,4 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi 1,0 prosenttia. Selvässä laskussa olivat raaka-ainetuottajat, joita seuraava indeksi oli laskenut 2,5 prosenttia.Eurooppalaisia osakkeita seuraava laaja Stoxx 600 -indeksi oli laskenut prosentin.Trump ilmoitti uusista kymmenen prosentin tariffeista 200 miljardin arvoiselle kiinalaistuonnille vastauksena Kiinan viikonloppuna asettamille tulleille. Kiina taas asetti omat tullinsa vastatoimena Yhdysvaltain hallituksen perjantaina asettamiin tullimaksuihin.Kiinan hallitus on kertonut aikovansa vastata myös uusimpiin tulleihin ”voimallisesti”.Kiistan odotetaankin ainoastaan syvenevän, sillä ilmoituksensa yhteydessä Trump uhkasi laajentaa tullejaan 200 miljardin arvoisella tuonnilla, mikäli Kiina ryhtyy vastatoimiin niiden johdosta.Perjantain tariffit mukaan lukien Trumpin tullit kattaisivat siis kiinalaistuontia yhteensä 450 miljardin dollarin arvosta, mikä on noin 90 prosenttia Yhdysvaltojen koko Kiinan tuonnista.Osakemarkkinat ympäri maailmaa ovat vajonneet tänään, kun tiukentuva kauppapoliittinen ympäristö yhdistyi pelkoon maailmantalouden hidastumisesta keskuspankkien kiristäessä rahapolitiikkaansa.– Sekä retoriikan että sisällön taso viime aikojen esityksien takana on huolestuttavaa, BNP Paribas -pankin analyytikko Mark Howard sanoi uutistoimisto Bloombergille.– Se on saanut markkinat vähentämään riskiä tänään ja on syy merkittävien sijoittajien varovaisuuteen.Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppa on merkittävä osa maailmankauppaa. Yhdysvallat toi viime vuonna Kiinasta tavaraa yhteensä 505 miljardilla dollarilla, ja sen viennin arvo maahan oli 130 miljardia dollaria.Yhdysvaltain hallituksen asettamat tullit ovatkin laajenneet niin paljon, ettei Kiina pysty enää vastaamaan niihin symmetrisesti, kuten se on tehnyt tähän asti. Tullikiistan odotetaankin laajentuvan uusimman ilmoituksen myötä muihinkin maiden välisten kauppasuhteiden osa-alueisiin.