Taloussanomat

3 karua esimerkkiä tulo­loukuista: Perheenäiti saa töitä – käteen lisää vain 150 e/kk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000005648112.html

Esimerkki 1: Kahden huoltajan kotitalous, kaksi lasta

Esimerkki 2: Yksinhuoltaja, yksi lapsi

Esimerkki 3: Opiskelijapariskunta, ei lapsia, opintolainaa