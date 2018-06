Taloussanomat

Jyskille 100 000 euron uhkasakko harhaanjohtavasta mainonnasta

19.6. 10:31

Jyskin mainonnassa on kuluttaja-asiamiehen mukaan hämärretty normaalihinnan ja tarjoushinnan eroa.

Kuluttaja-asiamies on määrännyt huonekaluja ja sisustustuotteita myyvälle Jyskille kiellon harhaanjohtavasta markkinoinnista, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto tiistaina. Jyskille on asetettu 100 000 euron uhkasakko.



Kuluttaja-asiamiehen mukaan harhaanjohtava markkinointi hämärtää kuluttajien käsitystä siitä, mikä on kaupan normaali hintataso ja miten suuri mainostettu alennus todellisuudessa on. Tarjouksen sijaan pitäisi puhua normaalihinnasta, jos tuotetta myydään jatkuvasti kyseisellä hinnalla, tai sitä ei ole koskaan myyty hinnalla, josta alennus on laskettu.



Jysk on mainostanut, että tarjoustuote on tarjolla tietyllä hinnalla vain lyhyen rajoitetun ajan, vaikka samaa tuotetta on myyty samaan tai lähes samaan alennetuksi ilmoitettuun hintaan yhtäjaksoisesti kuukaudesta toiseen.