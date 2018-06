Taloussanomat

Talon piti olla perusteellisesti remontoitu – vuoden jälkeen ostajalle paljastui alapohjasta todellinen pommi

Ostaja oli innoissaan, kun löysi perusteellisesti remontoidun paritalonpuolikkaan.Hän ei halunnut teettää edes kuntotarkastusta, koska kaupantekoa varten tehdyssä myyntikartoituksessa ei rakennuksesta löytynyt mitään virheitä.Talo paljastui jo vuoden jälkeen pommiksi ja ostaja vaati rahojaan takaisin. Hän teetti kuntotarkastuksen, jossa paljastuivat vakavat vauriot ja rakennusvirheet.Ostaja sai kahden oikeusistuimen ratkaisun jälkeen kaupan puretuksi.tekivät päinvastaiset ratkaisut. Käräjäoikeus löysi talosta vähän sanottavaa, mutta hovioikeus niin vakavat virheet, että kauppa oli purettava.1953 rakennettu talo oli peruskorjattu perusteellisesti 2000-luvulla, todettiin myyntiesitteessä.Uusi omistaja haistoi oudon hajun ja teetti kuntotarkastuksen, jossa löytyi kolme merkittävää vauriota ja muutama pienempi puute.Yläkerran makuuhuoneiden korkeus ei ollut riittävä, jotta tilat voitiin lukea asuintiloiksi. Ne olivat puoli metriä liian matalat.Yläkerran rakenteissa lämmöneristeitä oli liian vähän ja osasta ne puuttuivat kokoaan. Ilmanvaihdossa oli myös sanottavaa. Ostajan mielestä yläkertaa oli remontoitu luvan vastaisesti.löytyivät vakavimmat vauriot. Kuntotarkastuksessa paljastui sienikasvustoa. Mikrobivaurio oli muhinut jo pitkään. Alapohjan vaurioiksi ostajan asiantuntijat arvioivat 80 000 euroa.Ostaja nosti kanteen ja vaati kaupan purkamista ja toissijaisena vaateena 115 000 euron vahingonkorvausta.Käräjäoikeudessa myyjä kiisti kanteen. Alapohjan vaurioista hän ei ollut tietoinen. Hänen mukaansa vauriot olivat vain purueristeessä eivätkä rakenteissa.Alapohjan korjauskustannukset herättivät paljon keskustelua. Myyjän mielestä eristeet voisi vaihtaa alakautta, jolloin selviäisi vähin kustannuksin, kun taas ostajan todistajat olivat perusteellisen remontin kannalla ja se olisi tehtävä purkamalla rakenteita sisäkautta.Käräjäoikeus määräsi myyjän palauttamaan 12 250 euroa. Ostajan olisi pitänyt maksaa lisäksi osa myyjän oikeuskuluista.vei riidan Vaasan hovioikeuteen ja vaati edelleen kaupan purkamista. Hän ei olisi taloa ostanut, jos olisi tiennyt millaisessa kunnossa se todella oli.Oikeusistuinten näkemykset saman talon kunnosta olivat kaukana toisistaan.Hovioikeuden ratkaisun mukaan myyjän on otettava virheitä sisältävä talo takaisin ja palautettava 145 000 euron kauppasumma.Hovioikeuden mukaan yläkerta oli liian matala eikä täyttänyt rakentamismääräyskokoelman vaatimusta. Se totesi myös yläkerran lämmöneristeet riittämättömiksi. Kummassakin tapauksessa kyse oli virheestä.Myyntiesitteessä yläkerta oli noteerattu asuinneliöiksi ja oli rakennettu asuintiloiksi vuosituhannen vaihteessa. Muutos oli tehty saadun rakennusluvan perusteella.vauriot hovioikeus totesi salaiseksi virheeksi, josta asunnon myyjä ei tiennyt mitään. Myyntikartoituksen tehneen yrityksen todistajana kuullun henkilön mukaan se tehtiin vain silmämääräisesti.Alapohjan vauriot hovioikeus totesi huomattavasti laajemmiksi kuin käräjäoikeus. Vaikka alapohjan rakenteista ei löytynyt kasvustoa, löytyi aktiivista kasvustoa useista purueristenäytteistä.Todistajina kuultujen asiantuntijoiden mukaan puurakenteet on purettava, jotta alapohjan vaurioiden laajuus saadaan selvitettyä ja varmuudella korjattua.Alapohjan korjaustapa voidaan ratkaisun mukaan riskittömästi remontoida ainoastaan sisäkautta.purki kolme vuotta sitten tehdyn kaupan ja kumosi käräjäoikeuden ratkaisun.Myyjän on palautettava ostajalle koko kauppasumma ja maksettava kaikki riidan asianajokulut, jotka nousevat noin 80 000 euroon. Myyjästä tulee jälleen entisen talonsa omistaja. Riidan kohteena oleva talo sijaitsee Porissa.Vaasan hovioikeus antoi yksimielisen ratkaisunsa riidassa runsas viikko sitten. Ratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen.