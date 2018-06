Taloussanomat

Audin toimitusjohtaja pidätettiin

Audin toimitusjohtaja Rupert Stadler on pidätetty Saksassa.

Stadleria epäillään petoksesta liittyen Audin emoyhtiön Volkswagenin dieselskandaaliin. Hänet pidätettiin tänään.Pidätyksestä kertoi Münchenin syyttäjänvirasto. Syyttäjän mukaan Stadler pidätettiin, koska tutkijoiden mielestä oli olemassa riski, että hän tuhoaisi tai piilottaisi dieselskandaalin todistusaineistoa.Dieselskandaalin tutkinta laajeni viime viikolla Audissa. Stadler kuuluu joukkoon Audin työntekijöitä, joita epäillään petoksesta ja valheellisesta mainonnasta.Viime viikolla poliisi tutki Stadlerin toimiston.Audi vahvisti AFP:lle toimitusjohtajansa pidätyksen. Yhtiö muistutti, että Stadler on syytön kunnes toisin todistetaan.Stadler on toistaiseksi merkittävin Volkswagen-konsernin dieselskandaalissa pidätetty johtaja. Aiemmin tutkinnassa on pidätetty Audin entinen moottorien kehityksestä vastannut johtaja.Volkswagen-konsernin dieselskandaali sai alkunsa syksyllä 2015. Tuolloin autojätti myönsi, että noin 11 miljoonaan sen autoon oli asennettu huijauslaite, joka vääristeli päästölukemia testeissä.Volkswagen-konsernin arvioidaan menettäneen tähän mennessä yli 25 miljardia euroa ”dieselgaten” seurauksena.